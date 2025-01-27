В Кашире снесли жилой дом, находившийся в аварийном состоянии

В рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области в поселке Топканово городского округа Кашира, на улице Парковой, демонтировали аварийное здание расселенного жилого дома № 6. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Двухэтажный многоквартирный дом был построен в 1963 году. Общая площадь шлакоблочного жилого строения составляла чуть более 485 квадратных метров. В связи с моральным и физическим износом конструкций дом был признан аварийным. В рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены мероприятия по расселению жильцов 8 квартир. Затем аварийное сооружение было включено в перечень объектов для ликвидации и демонтировано в IV квартале 2024 года силами администрации городского округа Кашира», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящий момент участок свободен от аварийной постройки и строительного мусора.

Порядок использования освободившейся территории администрацией городского округа пока не определен.

Всего на территории городского округа Кашира было выявлено 127 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 76 объектов, что составляет 60% от общего количества.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.