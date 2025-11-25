В Кашире продолжатся капремонт центра детского творчества «Светлячок»

В центре детского творчества «Светлячок» идут строительные работы в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ход ремонтных работ проверил глава городского округа Кашира Роман Пичугин. Капитальный ремонт выполняет подрядчик ООО «Артстрой». Его представитель Сергей Лебедев показал объект руководителю муниципалитета.

На здании уже выполнены кровельные работы. Строители смонтировали водосточную систему, подшили карнизы. На 80 процентов выполнен демонтаж, активно идут внутренние работы.

Строители выполняют устройство стяжек, монтаж железобетонных балок перекрытий между первым и вторым этажом. В соответствии с проектом деревянные перекрытия заменяются на железобетонные. Несущие стены будут усилены. Выполняется «пирог» для напольного покрытия. Все работы идут согласно графику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.