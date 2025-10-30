В Кашире приступили к подготовительным работам по капремонту школы № 7

На улице Центральной, 17, городского округа Кашира, ожидает капитальный ремонт средней школы № 7. Подрядчик приступил к работам подготовительного этапа капремонта, в скором времени приступит к демонтажным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы по капитальному ремонту школы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В рамках капремонта планируется провести кровельные и фасадные работы, установить входные группы, заменить системы отопления, вентиляции и канализации, а также выполнить внутренние работы. Кроме того, будет осуществлено благоустройство прилегающей территории, закуплена новая мебель и оборудование.

Работы планируется завершить к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.