В Кашире начались отделочные работы при капремонте школы №1

В Кашире на улице Маршала Астахова продолжается капитальный ремонт школы №1: строители завершили половину демонтажных работ и приступили к отделке, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В средней общеобразовательной школе №1 на улице Маршала Астахова в Кашире ведется капитальный ремонт. Работы проходят в рамках государственной программы по обновлению объектов социальной инфраструктуры Подмосковья и реализуются в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Площадь здания составляет 3 966,5 кв. м. В ходе ремонта специалисты демонтируют старые конструкции, заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят вентиляционные короба, выполнят покраску стен, заливку и укладку пола, а также монтаж новых дверей и осветительных приборов. Запланированы работы по прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения. Кроме того, будут выполнены фасадные и кровельные работы, а также благоустройство территории.

Для учеников закупят новую мебель и оборудование. Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.