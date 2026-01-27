В Кашире начались отделочные работы при капремонте школы № 7

В средней школе № 7 на улице Центральной в Кашире подрядчик завершил половину демонтажных работ и приступил к отделочным в рамках капитального ремонта, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт школы № 7 в городском округе Кашира проводится по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В ходе работ планируется обновить кровлю и фасад здания, установить новые входные группы, заменить системы отопления, вентиляции и канализации, а также выполнить внутренние отделочные работы. Кроме того, предусмотрено благоустройство территории, закупка новой мебели и оборудования.

Завершить капитальный ремонт школы планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.