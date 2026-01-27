В Кашире начались отделочные работы при капремонте школы искусств

В микрорайоне Ожерелье городского округа Кашира стартовали отделочные работы в рамках капитального ремонта здания детской школы искусств на улице Советская, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Кашире продолжается капитальный ремонт здания детской школы искусств по адресу: улица Советская, дом 20. Подрядная организация приступила к общестроительным и отделочным работам, одновременно ведется ремонт кровли.

Капремонт проводится в рамках государственной программы обновления объектов социальной инфраструктуры Подмосковья и нацпроекта «Семья». Площадь здания составляет 843,2 квадратных метра.

В ходе работ планируется отремонтировать кровлю и фасад, заменить системы отопления, вентиляции, канализации, окна и двери, а также выполнить внутреннюю отделку. Входная группа здания будет полностью обновлена. Для школы закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию.

Завершить капитальный ремонт планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.