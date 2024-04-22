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В Яхроме продолжается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в городе Яхрома Дмитровского округа продолжается строительство домов для расселения аварийного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Подмосковья.

Строители выполняют фасадные работы, внутри ведется чистовая отделка помещений и устройство инженерных сетей. На прилегающей территории ведется благоустройство.

В новостройках предусмотрены квартиры для 168 семей переселенцев. Всего в новое жилье переедет 410 человек», — уточнили в ведомстве.

Общий расселяемый фонд составит более 7,5 тыс. кв. метров. Жители переедут из аварийных домов по адресам: г. Яхрома, ул. Ленина, д. 23, 24, 25, и ул. Парковая, д. 1.

Сдать объекты и передать жителям ключи от новых комфортабельных квартир планируется до конца третьего квартала. Граждане получат квартиры сразу с чистовой отделкой.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.