В Ивантеевке продолжается капитальный ремонт корпуса «Ручеек» гимназии № 3

В Ивантеевке на улице Богданова, 1, продолжается капитальный ремонт дошкольного корпуса «Ручеек» гимназии № 3. Работы ведутся по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Строители проводят демонтажные работы, после чего подрядчик выполнит кровельные и фасадные работы, обновит входные группы, полностью заменит инженерные сети, сантехнику, окна и двери. Также предусмотрена внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории.

В рамках контракта закупят новую мебель и учебное оборудование. Завершить капитальный ремонт планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.