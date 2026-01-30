В Истре начали заливку фундамента здания судебного участка мировых судей

В Истре стартовал этап заливки первого бетона в основание фундамента здания для судебного участка мировых судей на улице ЭХ Большевик, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Истре продолжается строительство административного здания для размещения судебного участка мировых судей. Подрядная организация приступила к заливке первого бетона в основание фундамента. Работы ведутся в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области.

Новый судебный участок разместится на участке площадью 0,4 га по улице ЭХ Большевик. Планируется возвести современное быстровозводимое здание общей площадью 717 кв. м. Проект предусматривает четкое разделение на две изолированные зоны, что обеспечит отдельные маршруты для посетителей и сотрудников и повысит эффективность работы учреждения.

Министр строительного комплекса региона Александр Туровский сообщил, что на стройплощадке завершена подготовка основания под фундамент, а строительные материалы доставлены в полном объеме. Завершить бетонную подготовку подрядчик планирует в первых числах февраля.

После окончания основных строительных работ на прилегающей территории проведут благоустройство, включая организацию парковочных мест и создание зон отдыха для жителей. Завершить строительство планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье растет и развивается. Каждый год население региона прибавляет порядка 80-90 тыс. человек.

«Это значит, что мы должны успевать строить и социальную инфраструктуру, и создавать рабочие места. Мы стараемся работать очень плотно, взаимодействовать по разным направлениям с Москвой. Это всегда оценивают жители как нашей любимой столицы, так и Подмосковья», — заявил Воробьев.