В Химках завершили строительство воспитательно-образовательного комплекса в Новогорске

В Химках в микрорайоне Новогорск завершили строительство объекта, который долгое время оставался недостроенным. Изначально проект предусматривал двухэтажный детский сад на 9 групп площадью 2 300 квадратных метров. Работы стартовали в 2015 году, но были остановлены при готовности 60%.

Местные жители неоднократно обращались через портал «Добродел» с просьбой завершить строительство и благоустроить прилегающую территорию. В 2024 году объект включили в государственную программу Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», после чего работы возобновились.

В результате был построен современный воспитательно-образовательный комплекс площадью более 5 000 квадратных метров. Комплекс состоит из двух блоков: начальной школы на 100 учеников и детского сада на 170 воспитанников. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

В городском округе Химки выявлено 434 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 334 объекта, что составляет почти 77% от общего числа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.