В Химках завершили строительство воспитательно-образовательного комплекса в Новогорске
Фото - © Мособлархитектура
В микрорайоне Новогорск городского округа Химки завершили строительство крупного воспитательно-образовательного комплекса на месте долгостроя. Новый объект включает начальную школу и детский сад, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
В Химках в микрорайоне Новогорск завершили строительство объекта, который долгое время оставался недостроенным. Изначально проект предусматривал двухэтажный детский сад на 9 групп площадью 2 300 квадратных метров. Работы стартовали в 2015 году, но были остановлены при готовности 60%.
Местные жители неоднократно обращались через портал «Добродел» с просьбой завершить строительство и благоустроить прилегающую территорию. В 2024 году объект включили в государственную программу Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», после чего работы возобновились.
В результате был построен современный воспитательно-образовательный комплекс площадью более 5 000 квадратных метров. Комплекс состоит из двух блоков: начальной школы на 100 учеников и детского сада на 170 воспитанников. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.
В городском округе Химки выявлено 434 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 334 объекта, что составляет почти 77% от общего числа.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.
«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.