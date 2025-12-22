В Химках завершено строительство третьего корпуса ЖК «Новый Зеленоград»

Девелоперская компания IKON Development получила заключение о соответствии на третий корпус жилого комплекса «Новый Зеленоград» в Химках, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Третий корпус жилого комплекса «Новый Зеленоград» в Химках получил заключение о соответствии требованиям проектной документации. В новом 17-этажном доме секционного типа предусмотрено 448 квартир различных форматов — от студий до трехкомнатных, площадью от 23 до 60 кв. м, с высокими потолками от 2,6 метра. Квартиры предлагаются с отделкой в двух цветовых решениях или без отделки.

На первом этаже здания размещены коммерческие помещения для объектов инфраструктуры, а на -1 этаже — индивидуальные кладовые. Фасад дома выполнен с использованием фиброцементных и металлических панелей, а также витражных конструкций из алюминиевого профиля и стекла. В доме установлены энергоэффективные окна с ПВХ-профилем и двойным стеклопакетом.

Придомовая территория благоустроена по проекту немецкого бюро STRAUMA: во дворе оборудованы игровые и спортивные площадки, зоны отдыха с малыми архитектурными формами. В первой очереди комплекса уже сданы девять домов, где проживает около 1,6 тыс. человек, работают начальная школа и два детских сада. В жилом комплексе создана развитая инфраструктура с торговыми, образовательными и медицинскими объектами.

Ввод третьего корпуса в эксплуатацию станет следующим этапом реализации проекта. Ход строительства контролировали инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в реабилитационном центре «Ясенки» по запросу врачей появится бассейн.

«У нас на территории Подмосковья действует ряд госпиталей, где восстанавливаются ребята (с СВО — ред.), и наша задача — оснастить реабилитационные комплексы всем необходимым», — сказал Воробьев.