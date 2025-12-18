В Химках завершается строительство нового детского сада «Радуга»

На территории строящегося здания детского сада на 320 мест на Юбилейном проспекте в подмосковных Химках ведется устройство наружного освещения. В помещениях детсада ведется расстановка мебели. Общая стройготовность более 95%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

На объекте 28 рабочих и 2 единицы техники. Выполняется монтаж детских игровых комплексов, наружного освещения, уборка и расстановка мебели.

Площадь нового дошкольного учреждения более 4,8 тыс. кв. метров. Детский сад рассчитан на 12 групповых ячеек по 25 мест в каждой. В них разместились раздевалки, игровые, спальни, буфетные и туалетные комнаты. Также оборудуют кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с процедурной и кабинет логопеда. В здании предусмотрены пищевой блок, прачечная и технические помещения.

Сдать детский сад планируется до конца 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.