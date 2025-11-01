В Химках стартовали отделочные работы в ходе капремонта детского сада № 4

В мкрн Сходня на улице Чапаева, 24, городского округа Химки продолжаются работы по капитальному ремонту детского сада комбинированного вида № 4. Строители приступили к отделочным работам, сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья» за счет средств регионального бюджета.

«В настоящий момент строители завершают демонтажные работы, приступили к общестроительным и отделочным работам, также ведут ремонт кровли и фасада», — сообщили в ведомстве.

Площадь здания — 1 127,6 кв. м. В ходе капремонта специалисты выполнят демонтаж всех старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, осуществят покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы. Также будут проведены работы по модернизации пищеблока, прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование. Детский сад рассчитан на 200 мест.

Открыть свои двери обновленное учреждение образования планирует в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.