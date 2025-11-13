В Химках стартовал капитальный ремонт основного здания гимназии № 23

В основном корпусе гимназии, расположенном на ул. Тюкова, д. 8, мкр. Сходня города Химки, обучаются школьники 1-8 классов. В настоящее время здесь начался капитальный ремонт. Подрядчик ведет демонтажные работы, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы идут за счет средств регионального бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

По проекту в здании запланированы фасадные и кровельные работы, внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования. Кроме того, в школу закупят новую мебель и оборудование.

Работы планируется завершить к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.