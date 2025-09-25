В Химках откроется роддом после капитального ремонта

Родильный дом «Химкинской клинической больницы» на Ленинском проспекте готовят к открытию после капитального ремонта. В учреждении оборудовали современные операционные и родовые залы, а также обновленное отделение гинекологии. Роддом откроют уже в начале октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Общая площадь роддома — почти 5000 квадратных метров. В здании находятся отделение гинекологии, патологии беременности, послеродовое отделение и реанимация.

Учреждение оснащено новейшим оборудованием для ухода за новорожденными и матерями: коагулятор, аппарат для реинфузии, — переливания собственной крови, аппараты КТГ, УЗИ, ИВЛ, а также стойки для эндоскопических операций и кольпоскоп.

«В родильном отделении на данный момент установлено 52 койки, в отделении гинекологии — 40. В обновленном учреждении пациентки смогут получать как терапевтическое лечение, так и хирургическое. В каждом отделении есть свои операционные. Мы обеспечены всем, чтобы предоставить самую высококвалифицированную помощь женщинам Химок и не только», — рассказал заведующий родильным домом Согомон Казарьян.

Для совместного пребывания мамы и ребенка предусмотрены 1, 2 и 3-местные палаты. В каждом блоке оборудованы индивидуальные санузлы с душевыми. Сейчас специалисты завершают подготовительные работы — устанавливают новую мебель и подключают оборудование.

Химкинский роддом — один из старейших комплексов здравоохранения города. За пол века работы родильного дома, в его станах на свет появилось более 100 тысяч детей. Обновленная инфраструктура учреждения существенно повысит качество медицинской помощи для женщин и новорожденных.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.