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В Химках определен подрядчик для капитального ремонта корпуса гимназии № 23

В Химках в мкр. Сходня подвели итоги конкурса на выполнение капитального ремонта корпуса гимназии № 23. По итогам конкурса заключен контракт на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ, об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы будут проведены в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования.

Подрядчиком на площадке выступает ООО «МОИЭК».

В рамках технического задания в здании планируются провести кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, провести полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, провести внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории. Также будет закуплена новая мебель и учебное оборудование.

Корпус гимназии на улице Чапаева, дом 19 построен в 1958 году и давно требовал обновления. Работы планируют завершить к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.