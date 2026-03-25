В Химках начали фасадные работы в ЖК «Новый Зеленоград»

Фасадные работы и монтаж внутренних инженерных сетей стартовали в пятом корпусе ЖК «Новый Зеленоград» в городском округе Химки. Завершить строительство и передать ключи планируют в I квартале 2027 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Пятый корпус представляет собой 17-этажный дом секционного типа. Сейчас строители монтируют вентилируемый фасад. Для облицовки используют фиброцементные и металлические панели, которые обеспечивают прочность, долговечность, теплоизоляцию и пожарную безопасность.

Параллельно в здании прокладывают внутренние инженерные коммуникации. Ведется монтаж систем вентиляции, водопровода, канализации, отопления и электроснабжения. Общая строительная готовность корпуса составляет 65%. Монолитные железобетонные конструкции подземной и надземной частей завершены, почти полностью выполнена кладка наружных и внутренних стен. Наружные инженерные сети проложены на 60%.

Корпус станет завершающим в первой очереди проекта. В ее рамках уже введены в эксплуатацию и заселены десять домов. ЖК «Новый Зеленоград», который реализует компания Ikon Development рядом с Зеленоградом, рассчитан более чем на 1,7 тыс. жителей. В микрорайоне работают магазины, кафе, медицинские учреждения и предприятия сферы услуг, открыты начальная школа и детский сад. Архитектурную концепцию комплекса разработало бюро SPEECH, при этом фасад каждого дома выполнен в индивидуальном стиле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <...> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.