В Химках на 75 процентов отремонтировали гимназию №23

Капитальный ремонт корпуса гимназии №23 на улице Тюкова в Сходне завершен на 75 процентов. 10 июня ход работ проверили глава округа Инна Федотова, представители родительского комитета и педагоги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В здании завершаются фасадные и кровельные работы, продолжается чистовая отделка помещений. В ближайшее время строители приступят к благоустройству прилегающей территории. Объект является одним из ключевых в программе модернизации образовательных учреждений округа на этот год.

«Важно, что это уже третий корпус образовательного комплекса, который обновляется в рамках Народной программы «Единой России». Ранее после капитального ремонта были открыты корпуса на улице Кирова и на улице Чапаева», — отметила Инна Федотова.

После обновления школа получит современные учебные пространства и тематическое оформление. Первый этаж посвятят патриотической тематике и программе «Успех V единстве поколений», второй — истории родного края и его выдающимся жителям, третий — железной дороге, которая играет важную роль в жизни Сходни.

«Для нас важно, чтобы дети с порога погружались в историю и понимали связь времен. Гимназия становится не просто местом учебы, а пространством смыслов», — сказала Олеся Климачева.

Модернизация гимназии стала результатом предложений жителей. В Химках собрано более 5 тысяч новых наказов, которые реализуют через развитие социальной инфраструктуры, благоустройство и обновление школ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.