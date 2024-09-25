В Госдуме приняли законопроект об обязательной регистрации прав на сооружения

В первом чтении принят законопроект об обязательной регистрации объекта по окончании строительства, сообщает пресс-служба Государственной Думы.

Документ касается как граждан, так и организаций. Согласно законопроекту, им необходимо будет обязательно регистрировать права на здания и сооружения в ЕГРН.

По окончании строительства застройщику необходимо будет поставить объекты на кадастровый учет и оформить права на них. Для того, чтобы это сделать, могут ввести определенные сроки. Использовать построенные здания можно будет только после регистрации.

Если застройщик своевременно не оформит разрешение, то за это предусматривается ответственность. Обязательная регистрация не затронет «режимные» объекты. Если регистрация касается прав на землю, то в таком случае у участка должны быть установлены границы.

Как отметили в ГД, законопроект направлен на уменьшение количества объектов, используемых без регистрации в ЕГРН и предотвращение владения зданием без прав на землю под ним.

Законопроект также обязывает застройщика регистрировать права на объекты долевого строительства в течение 30 дней.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о штрафах до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри. С такой инициативой изначально выступили представители «Единой России».