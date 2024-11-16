В Госдуме назвали застройщиков «обнаглевшими» из-за «взвинченной» цены на жилье

Российские застройщики обнаглели, поскольку «взвинтили» цены на квартиры в два раза по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Однако в будущем жизнь повлияет на них так, что жилье предстоит продавать по адекватной стоимости, поделился своим мнением с РИА Новости глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Застройщики не просто увеличили цены в два раза по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Они еще и не снижают стоимость квартир и «выжидают».

В будущем компаниям-застройщикам предстоит продавать жилье по рыночной цене, а не выше. Такая ситуация обязательно настанет, уверен Аксаков.

Ранее директор по продажам Level Group Александра Мамохина сказала, что, несмотря на турбулентность, застройщики продолжают выводить на рынок новые квадратные метры. Например, в октябре запустили 450 тыс. «квадратов» недвижимости.