В городе Ликино-Дулево продолжается реконструкция стадиона «Русич»

«Стадион «Русич» в городе Ликино-Дулево пользуется популярностью. Долгие годы он является базой для тренировок и матчей местных спортсменов, играющих в русский хоккей. В феврале этого года мужская команда «Русич» стала серебряным призером чемпионата Московской области. Но время требует перемен, современных решений — реконструкция здесь была просто необходима», — отметил Руслан Заголовацкий.

Сейчас на стадионе бетонируют вертикальные конструкции и здание административно-бытового комплекса с трибунами. Следующий этап — работы на поле. Оно будет оборудовано системой охлаждения: даже в мягкую зиму и в межсезонье здесь можно будет тренироваться на льду, а летом — играть в футбол.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.