В городах-миллионниках России растут цены на аренду жилья

К концу лета спрос на аренду жилья во многих городах России увеличился на 12-30%, сообщает « Коммерсант ».

Дешевых вариантов квартир для аренды к концу лета не осталось. В августе медианная цена на съемное жилье увеличилась на 4,4-8,3% по сравнению с июлем.

До середины октября на рынке ожидается высокая активность. В этот период стоимость аренды может увеличиться на дополнительные 5-10%.

Таким образом, в 16 городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях, однокомнатная квартира обойдется в 32 тыс. рублей ежемесячно. Аренда двухкомнатных квартир подорожала до 46,6 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что россияне стали массово арендовать квартиры после отмены льготной ипотеки. Цены на съемное жилье выросли почти во всех городах РФ, где население больше 300 тыс.