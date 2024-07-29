В России отмечается рост цен и ажиотажный спрос на аренду квартир

В июле стоимость аренды жилья выросла в большинстве городов России с населением более 300 тыс. человек. Это увеличение касается не только однокомнатных квартир, но также двух- и трехкомнатного жилья. Лишь в семи городах, включая Сочи, Якутск и Брянск, наблюдается небольшое снижение цен. При этом в России отмечается ажиотажный спрос на аренду квартир, сообщает MK.Ru .

Директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что стоимость аренды выросла после отмены льготной ипотеки, так как спрос сместился с рынка продажи жилья на рынок аренды. «Горячий сезон», который обычно стартует в августе, в этом году начался на месяц раньше. При этом предложение квартир для аренды в России уменьшилось за месяц на 14%.

Однокомнатные квартиры подорожали в 61 городе из исследованных 70. Больше всего аренда «однушек» выросла в цене в Кургане, Новосибирске и Астрахани. В Подмосковье стоимость аренды выросла на 1,6%, до 31,1 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — на 2,6%, до 34,5 тыс. рублей.

Аренда двухкомнатных квартир подорожала в 47 городах, больше всего — в Калининграде, Кургане и Новосибирске. Московские «двушки» увеличились в цене на 2,4%, до 60,6 тыс. рублей, подмосковные — на 0,9%, до 37,4 тыс. рублей, петербургские — на 1,8%, до 44,9 тыс. рублей.

Стоимость аренды трехкомнатных квартир выросла в 44 городах. Самые дорогие «трешки» — в Волжском, Калуге и Смоленске. В Москве цена аренды увеличилась на 1,4% (за 72,3 тыс. рублей), в Подмосковье — на 1,7% (44,1 тыс. рублей), в Петербурге — на 1,9% (55,8 тыс. рублей).