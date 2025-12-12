В Головинском районе появятся два дома по реновации

Согласованы проекты двух многоквартирных домов по реновации в Головинском районе, сообщил председатель столичного Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Иван Щербаков.

Объекты расположатся по адресам: ул. Смольная, вл. 23, и ул. Авангардная, з/у 12.

«Дома планируют возвести в границах одного квартала между Смольной и Авангардной улицами. В них будет 610 квартир общей площадью более 34 тыс. кв. м. Их сдадут с чистовой отделкой, часть из них адаптируют для маломобильных граждан», — поделился Щербаков.

Так, на ул. Смольной появится здание, рассчитанное на 270 квартир. Его возведут на месте расселенного по реновации дома 1965 года постройки. На первом этаже запроектированы нежилые помещения общественного назначения общей площадью более 200 кв. м, где на время заселения откроется Центр информирования для новоселов.

Второй дом возведут на свободном земельном участке на ул. Авангардной. В нем будет 340 квартир, первый этаж также отведут под коммерческое и общественное использование — площадь таких помещений составит 342 кв. м.

Также данные проекты предусматривают благоустройство придомовых территорий.

Новые дома будут вписаны в сложившуюся развитую инфраструктуру Головинского района. В пешей доступности расположены станция метро «Водный стадион» Замоскворецкой линии, автобусные остановки, поликлиники, образовательные учреждения, магазины, а также популярные места отдыха горожан — парк «Дружба» и Северный речной вокзал.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что дома по реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажками.