В гимназии имени Ушинского в Клину начался монтаж перегородок при капремонте

В гимназии имени Ушинского в Клину стартовал новый этап капитального ремонта — началось возведение перегородок между классами. Для выполнения работ на объект доставили 50 кубометров пеноблоков.

Первая стадия ремонта практически завершена: демонтировано около 90% стен и покрытий, продолжается разбор перекрытий и полов на первом этаже. На третьем этаже уже ведется укладка пеноблоков.

По словам руководителя проекта Алексея Шмелева, сейчас на площадке трудятся около 20 человек, а к завершению реконструкции их число увеличится до 45–50. Работы проходят с 9:00 до 20:00–21:00. В ближайшее время начнется монтаж инженерных сетей и прокладка труб отопления. Все работы идут по графику, сложностей не возникло.

Финальная визуализация проекта будет готова через месяц. Завершить капитальный ремонт по федеральной программе планируют в июле–августе 2026 года, чтобы к 1 сентября ученики вернулись в обновленную гимназию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.