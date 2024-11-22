В этом году в Дмитровском округе 18 детей-сирот получили жилищные сертификаты

В текущем году в Дмитровском городском округе запланировано обеспечить жилищными сертификатами 19 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. Из них 18 человек уже получили сертификаты, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В их числе — Иван Флоренца, который недавно стал обладателем собственной квартиры. Ее Иван смог приобрести благодаря федеральной программе, так как в детстве остался сиротой и собственного отдельного жилья не имел.

«В нашем округе неукоснительно соблюдается законодательство об обеспечении жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Все они, как только становятся совершеннолетними, через субвенцию Московской области, получают сертификат на приобретение собственного жилья», — пояснил врип гавы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

В гостях у новосела побывали Иван Курданин, временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа, и Светлана Тягачева, депутат совета депутатов нашего округа и лидер «Союза православных женщин» Московской области. Гости, как и полагается, пришли с тортом и подарками.

«Мне очень нравится моя квартира, она уютная, теплая, из окна отличный вид. Убираюсь сам, готовлю — тоже сам, но и бабушка с тетей мне тоже помогают, они же любят меня», — поделился Иван.

Новосел пригласил гостей к столу, и во время чаепития рассказал о том, что учится в ДИНО на специалиста по техническому обслуживанию автомобилей, сейчас готовится к практике, во время которой будет присматриваться, где пойти работать. «Мне ведь надо зарабатывать на жизнь, я должен обеспечивать и себя, и помогать моим бабушке, тете, младшему брату», — сказал Иван.

«Ты молодец, ответственный юноша. А что планируешь дальше, после окончания ДИНО?» — спросил Иван Курданин.

Юноша ответил, что обязательно отслужит срочную службу в армии, после которой продолжит учебу уже в вузе. Но будет совмещать это с работой.

Когда Иван Курданин узнал об увлечениях парня — игра на гитаре, то признался, что и сам всегда мечтал научиться играть на этом инструменте.

«Пока вот руки не дошли, немного не хватает времени. А можно попросить сыграть что-нибудь?» — сказал исполняющий полномочия главы округа.

Иван с удовольствием исполнил под гитару популярную песню из репертуара Виктора Цоя. Гости похвалили парня за прекрасное исполнение, сказав, что он очень талантливый.

Также во время беседы Иван Юрьевич посоветовал своему юному тезке, помимо выстраивания карьеры, не забывать и о другом важном аспекте жизни: создании семьи. Молодой человек ответил, что к этому вопросу относится ответственно и рассудительно: вначале надо отслужить армию, начать зарабатывать, чтобы иметь возможность достойно обеспечивать семью.

«Желаю тебе, Иван, достижения всех поставленных целей. Ну, и обязательно встретить очень хорошую, добрую девушку, которую ты бы полюбил, создал с ней счастливую семью», — сказал Иван Курданин.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.