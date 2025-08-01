В Электростали во втором корпусе школы №13 стартовал капитальный ремонт

Во втором корпусе школы №13, расположенном по адресу ул. Радио, 36, в Электростали, проходит капитальный ремонт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В здании, построенном в 30-х годах прошлого века, сейчас проходят масштабные обновления в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Работы начались в октябре 2024 года. На данный момент подрядчик выполнил замену старых оконных блоков на новые, произвел утепление фасада здания и приступил к монтажу внешних облицовочных панелей.

Внутри здания проводится устройство каналов для прокладки современных инженерных коммуникаций, осуществляется замена сетей электро-, водоснабжения и отопления. В рамках обновления внутренних помещений идет укладка плитки на лестничных пролетах и в санитарных узлах. Кроме того, рабочие заняты шпатлеванием стен, устройством откосов, выравниванием стяжки пола и монтажом новых потолков.

Ожидается, что обновленное здание вновь распахнет свои двери для учеников и педагогов уже в новом учебном году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше реализуют программу по капремонту школ.

«Большие программы в некоторых городах идут. Ну, прежде всего Серпухов — наверное, рекордное количество школ одновременно ремонтируется. Понятно, что это территория особого контроля, потому что подвести мы не можем. 1 сентября все идут в школу», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.