В Электростали откроется школа креативных индустрий

В электростальской детской художественной школе имени Н. Н. Лаврентьевой начались активные работы по обустройству помещений для школы креативных индустрий. Это современная образовательная программа в сфере культуры, которая реализуется в рамках федерального проекта «Придумано в России». Она нацелена на школьников от 12 до 17 лет, которые смогут бесплатно обучаться основам современных творческих профессий. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В прошлом году детская художественная школа имени Н. Н. Лаврентьевой стала победителем федерального конкурса и получила грант на открытие мастерских дизайна, фото- и видеопроизводства, а также современной электронной музыки. Каждая из трех мастерских рассчитана на обучение 20 человек. Несколько раз в неделю под руководством опытных педагогов электростальские подростки будут осваивать современные креативные технологии и создавать собственные творческие проекты в выбранном направлении.

Сейчас в крыле ДХШ, выделенном под школу креативных индустрий, идут активные работы. В помещениях, предназначенных для новых мастерских, осуществляется косметический ремонт и перепланировка. Вскоре там появится новая мебель и оборудование. Также начались работы на фасаде здания, куда затем будет нанесен муруал — настенное изображение.

В рамках проекта школа будет оснащена по последнему слову техники: в распоряжении учеников и педагогов будет современная фото- и видеоаппаратура, квадрокоптеры, 3Д-принтеры, микшерные пульты и другое оборудование. Ученики школы получат возможность не просто освоить азы интересных профессий, но и сформировать портфолио для будущего трудоустройства. Их также планируют привлекать к реализации важных городских проектов в сфере культуры.

Открытие школы креативных индустрий запланировано к началу нового учебного года.

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