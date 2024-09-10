В Егорьевске обновляют фасад 2 домов и завершают строительство парковок

В Егорьевске обновляют фасад дома № 5 по проспекту Ленина. Он включен в программу капремонта на этот год. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Рабочие снимают старые сайдинговые панели и монтируют панели с утеплителем, а затем штукатурят стены. Здание уже приобретает современный вид. Здесь также выполняется ремонт кровли и внутридомовых инженерных коммуникаций.

Ремонтируют также дом № 35 по улице Советская. Здесь приводят в порядок кровлю.

Жителям многоэтажек напомнили, что увидеть, где проводится ремонт и проследить за его ходом можно онлайн в разделе «Карта» на сайте Фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее стало известно, что у домов № 28 и 28А во втором микрорайоне Егорьевска завершается строительство парковки. Рабочие установили бордюры и отсыпали щебнем место будущей стоянки. Здесь также заасфальтируют подходы к подъездам и установят дополнительное освещение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд, — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.