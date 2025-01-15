В Егорьевске 2 молодые семьи получили жилищные сертификаты по программе «Жилище»

Жилищные сертификаты молодым семьям Юсуповых и Чановых вручили глава округа Егорьевск Дмитрий Викулов и председатель местного совета депутатов Михаил Лавров. Благодаря государственной субсидии участники государственной программы «Жилище» смогут приобрести жилье с более комфортными условиями или построить собственный дом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Строительство собственного дома выбрала семья Алены Юсуповой, в которой трое детей.

«Очень рада такой возможности и благодарна за такую помощь. Хотим дом, чем больше, тем лучше!» — поделилась Алена.

Подпрограмма государственной программы «Жилище», участниками которой стали и эти две семьи из Егорьевска, называется «Обеспечение жильем молодых семей». Благодаря поддержке президента, губернатора и правительства Московской области с 2007 по 2024 годы в нашем округе 90 семей уже смогли улучшить свои жилищные условия.

«Для нас это весомая поддержка от государства, мы очень благодарны руководству страны, региона и нашей администрации за возможность сделать свою жизнь комфортнее», — рассказал глава молодой семьи Алексей Чанов.

Участником подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» может стать платежеспособная семья, нуждающаяся в жилом помещении, в которой возраст каждого из супругов не превышает 35 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.