В Дзержинском продолжается капремонт двух зданий гимназии № 4

В рамках президентской программы продолжается капитальный ремонт двух зданий дошкольного отделения гимназии № 4 в Дзержинском на ул. Спортивная, д. 12а. Стройготовность здания № 1 — 55%, здания № 2 — 52%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«В первом здании выполняются фасадные и электромонтажные работы, на объекте работают 30 человек. Во втором здании рабочие выполняют устройство фасада и кровли, монтаж системы отопления и демонтаж полов, на объекте работают 20 человек», — уточняется в сообщении.

Площадь одного здания 1 827 квадратных метров, второго — 978 квадратных метров. В проектном решении предусмотрены кровельные и фасадные работы, замена всех инженерных сетей, окон и дверей, сантехнического оборудования, капитальный ремонт внутренних помещений, благоустройство прилегающей территории. В обновленные помещения будет поставлена новая мебель и современное оборудование.

Открытие двух зданий гимназии после капитального ремонта запланировано на начало 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.