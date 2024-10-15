В Дзержинском округе продолжается капремонт двух дошкольных зданий

В городском округе Дзержинский продолжается капитальный ремонт двух дошкольных зданий образовательного комплекса МБОУ «Гимназия № 4» в рамках президентской программы. Строители полностью завершили все демонтажные работы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В первом здании подрядчик продолжает фасадные работы, во втором здании строители проводят фасадные и кровельные работы, занимаются устройством внутренних перегородок. На объекте работают 38 человек. На сегодняшний день объем работ первого здания выполнен на 41%, второго здания — 37%. В рамках проекта планируются кровельные и фасадные работы, замена всех инженерные сетей, окон и дверей, сантехнического оборудования. Проведут благоустройство прилегающей территории. В обновленные помещения будет поставлена новая мебель и современное оборудование.

Открытие двух дошкольных зданий МБОУ «Гимназия № 4» в городском округе Дзержинский запланировано в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.