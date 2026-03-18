В Дзержинском капремонт гимназии №5 выполнен на 45%

Капитальный ремонт гимназии №5 на улице Томилинская в Дзержинском выполнен на 45% и идет по графику. Обновленное здание площадью 12 425,3 кв. м планируют открыть 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здание гимназии, построенное в 1989 году, обновляют по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Сейчас на объекте работают 159 человек и задействовано шесть единиц техники. Строители монтируют кровлю, выполняют фасадные работы, меняют оконные блоки, прокладывают инженерные сети, устанавливают каркасные перегородки и делают стяжку пола. Также ведется черновая отделка помещений.

В ходе ремонта полностью обновят кровлю, утеплят и приведут в порядок фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, сантехническое оборудование, окна и двери. Для гимназии закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.