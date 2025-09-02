В двух округах Подмосковья открылись инвестиционная школа и детский сад

В День знаний два образовательных учреждения для 1 300 детей распахнули свои двери в жилых кварталах от девелопера Ingrad (приобретен Sminex в 2024 году). В «Новом Пушкино» открылась школа, а в «Новом Медведково» — детский сад, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Символический ключ от нового корпуса образовательного комплекса №11 был передан директору школы в Пушкино. В трехэтажном здании площадью 13 380 кв. метров предусмотрено все необходимое для комфортного образования: учебные кабинеты, мастерские, помещения для групп продленного дня. В школе оборудованы актовый зал, библиотечно-информационный центр с читальными залами, книгохранилищем, музеем и медиатекой, медицинский блок, два спортивных зала и столовая на 400 посадочных мест. Благоустроенная прилегающая территория предназначена для отдыха на свежем воздухе и занятий спортом. Здесь открыт школьный стадион с полем для мини-футбола, беговыми дорожками, полосой препятствий, площадками для волейбола, баскетбола и подвижных игр. Пейзаж дополняют экотропа и зоны отдыха в окружении цветников и плодовых садов.

В день открытия детского сада в квартале «Новое Медведково» воспитанников ждала интерактивная программа — творческие мастер-классы и игровая зона с аниматорами. Трехэтажное здание площадью 3 940 кв. м. рассчитано на 11 групп. На первом этаже расположены помещения для малышей от 1,5 до 3 лет, пищевой блок, прачечная и медицинский кабинет. На втором — группы для детей 3–5 лет, музыкальный и спортивный залы, а также кабинет логопеда-психолога. Третий этаж предназначен для воспитанников от 5 до 7 лет. В каждой группе есть своя спальня, раздевалка, буфет и туалетная комната, а также помещения для занятий. Дошкольное учреждение имеет свою закрытую и благоустроенную территорию. Здесь созданы отдельные площадки с навесами, два пространства для занятий спортом и места тихого отдыха.

«Особое внимание в своих проектах мы уделяем всестороннему развитию детей. В День знаний в жилых кварталах «Новое Пушкино» и «Новое Медведково» открылись школа и детский сад. Более тысячи воспитанников теперь будут заниматься рядом с домом в современных пространствах, где созданы комфортные условия для учебы и творчества. Мы продолжим выполнять обязательства Ingrad по развитию инфраструктуры для всех членов семьи», — отметила вице-президент по согласованиям Sminex Самира Левшина.

«Новое Пушкино» — квартал с собственной развитой инфраструктурой, где все необходимое есть в пешей доступности. Он расположен вблизи Северного лесопарка и Учинского водохранилища. Всего в «Новом Пушкине» 44 корпуса, 29 из них уже построены. На первых этажах работают зоомагазины, барбершопы, продуктовые супермаркеты, аптеки, кафе и пекарни.

«Новое Медведково» — один из крупнейших жилых кварталов в Подмосковье. Он расположен в северо-западной части Мытищ, в 6 км от МКАД, рядом с уникальными природными объектами: Пироговским лесопарком и Клязьминским водохранилищем. Здесь построены и введены в эксплуатацию 34 корпуса из 37 запланированных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к новому учебному году.

«Сегодня главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. В этом году мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.