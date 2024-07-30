В двух корпусах дома № 1 подмосковного ЖК «Ильинойс» завершают монтаж лифтов

ЖК «Ильинойс» строят в Подмосковье. Девелопер продолжает реализацию проекта в городском округе Красногорск. На территории комплекса предусмотрена вся необходимая инфраструктура. В рамках проекта построят два детских сада в общей сложности для 450 малышей и проведут реконструкцию учебного блока на 975 мест на территории гимназии № 7, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

В двух корпусах жилого дома № 1 завершаются работы по монтажу лифтов, установке дверных проемов, отделке мест общего пользования. Выполняется монтаж наружных и внутридомовых инженерных сетей. В корпусе 2 на завершающем этапе находится устройство фасада. Выполняются работы по благоустройству территории внутри и вокруг дома.

В двух корпусах жилого дома № 2 ведутся монолитные работы.

В корпусах 1 и 2 ведутся работы выше нулевой отметки — устройство монолитных стен и диафрагм, пилонов, перекрытий, лестничных маршей и площадок.

Подземный уровень домов займет паркинг. В паркинге жилого дома № 1 ведутся электромонтажные работы и устройство отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации.

В паркинге жилого дома № 2 ведется разработка котлована, устройство монолитного фундамента и вертикальных конструкций.

ЖК «Ильинойс» строится в 4 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Здесь расположатся монолитные жилые дома, запланировано создание безбарьерной среды, а также закрытые дворы по концепции «без машин», с детскими и спортивными площадками. В рамках госпрограммы возводится первое дошкольное учреждение на 250 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.