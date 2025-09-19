В Дубне в здании детской школы искусств завершается ремонт

В здании детской школы искусств в Дубне завершается капитальный ремонт — 95% работ выполнено. Строители укрепили фундамент и обновили фасад, сохранив все то, что так дорого дубненцам. А на самой территории обустроили маленький сквер. Вход теперь — со двора, парадный. Ученики, родители, педагоги — уже в предвкушении переезда. В первый раз за порог отремонтированной школы они переступили вместе с главой города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сначала заглянули в кабинеты художественного отделения на третьем этаже. В классах — светло, уютно, выбраны приятные цвета и главное, в каждом есть раковины. Раньше все было иначе.

«Большие кабинеты, светлые, красивые, чистые. Большие окна, для художника важно, что в каждом кабинете теперь есть вода. Хочется сказать спасибо огромное за проделанную работу», — говорит преподаватель художественного отделения Дубненской детской школы искусств Екатерина Смирнова.

Родители и ученики музыкального отделения тоже отмечают — в новых классах совсем другое настроение. Масштабные работы провели и в концертном зале.

«Благодарны за такой ремонт, дети вернутся с новым желанием творить, большое спасибо!», — отметила мама воспитанницы Дубненской детской школы искусств Мария Кузьминич.

Больше всего переезда ждет директор школы — Татьяна Дементьева. Она каждый день была на объекте, пока шли работы, переживала за акустику в классах и концертном зале, качество покрытий, освещение. Сейчас, когда в кабинетах приступили к сборке мебели, можно подводить итоги — строители не подвели, ремонт сделан на высоком уровне.

«Это большое счастье, когда такая удача выпадает на судьбу директора — отремонтировать здание. Очень светло, светлые стены, ровные красивые полы, хорошее отопление, новая мебель, новые двери, звукоизоляция прекрасная», — поделилась директор Дубненской детской школы искусств Татьяна Дементьева.

Все работы завершат к октябрю. Ученики и педагоги школы уже готовятся к переезду.

«Решение о ремонте принял губернатор Московской области. Год назад мы приступили к работам. Регулярно встречались с родителями учеников, сверяли с ними все действия. И вот сейчас вместе готовим школу к открытию», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.