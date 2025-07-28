В Дубне продолжается капитальный ремонт школьного стадиона

В этом году в Дубне реконструируют школьный стадион гимназии № 3. Строительство началось в начале июня. За это время подрядчик выполнил в Дубне все подготовительные работы и активно приступил к монтажу новых объектов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, еще в начале июля территория стадиона в Дубне была заасфальтирована, а сейчас на площадке под футбольное поле по всей поверхности уже расстелен специальный искусственный газон. Осталось только засыпать его резиновой крошкой.

Параллельно шли работы по установке малых архитектурных форм. Уже смонтированы элементы для волейбольной и баскетбольной площадок, тренажеры для воркаута. В скором времени здесь появятся и трибуны — оборудование доставлено на объект. Запланировано на эту неделю и обустройство беговых дорожек. Также в ближайшее время здесь завершат работы по организации освещения. Строители приступили к установке опор.

Дубненские спортсмены могут начинать готовиться, к 1 сентября в наукограде появится еще одна площадка для занятий спортом. Напомним, стадион в первую половину дня будет предназначен для школьных уроков, а во вторую — открыт для всех желающих.

«Ежегодно в городе реконструируем по одному школьному стадиону. В этом году работы сосредоточены на территории гимназии № 3. Это был запрос от родителей, педагогов. Можно сказать, до начала работ здесь было просто поле. Сейчас мы уже видим современный стадион. Подрядная организация работает качественно и с опережением сроков. Так что к началу учебного года мы точно успеем здесь все привести в порядок и сюрприз для школьников будет готов», — подчеркнул глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.

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