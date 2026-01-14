В Домодедово завершили демонтаж при капремонте Востряковского лицея № 1

В микрорайоне Авиационный на площади Гагарина, 5, продолжается капитальный ремонт Востряковского лицея № 1. Подрядная организация завершила демонтажные работы и приступила к кровельным, фасадным и отделочным работам, а также монтажу инженерных систем и окон.

Ремонт проводится по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета и в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании площадью 6,6 тысячи квадратных метров планируется выполнить фасадные и кровельные работы, внутреннюю отделку, обустройство входных групп, полную замену инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования.

Завершить капитальный ремонт и открыть обновленный лицей планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.