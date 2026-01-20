В Домодедово три молодые семьи получили жилищные сертификаты

Три молодые семьи из Домодедово получили жилищные сертификаты в рамках региональной программы поддержки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В администрации Домодедово прошла церемония вручения жилищных сертификатов молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Сертификаты предоставлены по программе Московской области «Обеспечение жильем молодых семей». Один из сертификатов был выдан семье участника специальной военной операции.

Сертификаты вручила глава округа Евгения Хрусталева. На встрече присутствовал руководитель домодедовского отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Рябов. Во время общения семьи рассказали о планах приобрести собственное жилье, учитывая удобство для детей и близость к школам и детским садам.

Заместитель главы округа Любовь Енбекова пояснила, что для участия в программе необходимо соответствовать ряду условий: возраст супругов до 35 лет, подтвержденная нуждаемость в жилье, проживание в Московской области не менее пяти лет и наличие платежеспособности для покупки недвижимости. Размер выплаты зависит от состава семьи и нормативов обеспеченности жильем.

Программа реализуется в Подмосковье на постоянной основе и позволяет использовать средства как первоначальный взнос или часть оплаты при покупке квартиры или дома. В Домодедово поддержка молодых семей остается одним из приоритетных направлений муниципальной политики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.