В Домодедово строят временное жилье для животных после пожара

Строительство временных укрытий для животных началось в селе Ям городского округа Домодедово после пожара в конюшне при храме святых мучеников Флора и Лавра. Возгорание произошло из‑за короткого замыкания, здание почти полностью выгорело, однако животных успели спасти, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пожар уничтожил конюшню при храме святых мучеников Флора и Лавра. Лошадей, пони, коз и ослика оперативно вывели из здания — никто не пострадал. Сейчас животные находятся на территории фермы под открытым небом.

Сотрудники и добровольцы возводят для них временные деревянные укрытия — «летники», которые защитят от холода и ветра. Рядом с обгоревшими конструкциями уже появились новые стены. Параллельно продолжается расчистка территории.

«Это место давно стало центром притяжения для детей и подростков из ближайших населенных пунктов», — отметила куратор фермы Анастасия Матвеева.

По ее словам, ребята приходят сюда, чтобы учиться общаться с лошадьми и помогать в уходе за животными. У каждого обитателя фермы своя история: пони Василиса готовилась к выездным занятиям в реабилитационных центрах и хосписах, лошадь Гайка была спасена от недобросовестных хозяев, а жеребенка Сосульку сотрудники выхаживали с раннего возраста.

В ближайшее время временные постройки помогут обеспечить безопасность животных. В дальнейшем планируется строительство новой теплой конюшни, для чего открыт сбор помощи. По словам сотрудников, многие жители уже откликнулись на призыв поддержать проект.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.