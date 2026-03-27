В Домодедове завершили ремонт ДК и спорта «Мир»

Дворец культуры и спорта «Мир» открылся после ремонта в городском округе Домодедово. В здании обновили помещения и техническое оснащение, а также запустили проект «Умный ДК», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Домодедове продолжается обновление учреждений культуры. Одним из ключевых проектов стал ремонт Дворца культуры и спорта «Мир», который ежедневно посещают несколько сотен человек. Здесь работают кружки и секции, проходят концерты и творческие мероприятия.

«Во всем округе и в регионе постоянно происходит ремонт и оснащение домов культуры. Теперь мы открыли наш прекрасный Дворец культуры «Мир», где ежедневно несколько сотен посетителей занимаются в различных кружках, секциях и посещают концерты», — отметил директор «Подмосковного сельского дома культуры», депутат совета депутатов городского округа Домодедово Андрей Грачев.

В учреждении обновили интерьеры, заменили инженерные коммуникации и сцену. Сотрудники подчеркнули, что после ремонта работать стало комфортнее, а коллективы вернулись в родные залы.

«Все наши коллективы вернулись в свои стены, появились новые коллективы, которые пришли к нам на аренду. Все новое, все комфортное, залы светлые, оснащены зеркалами и танцевальными станками», — рассказала художественный руководитель Дворца культуры и спорта «Мир» Снежана Белохвостова.

Во дворце также стартовал проект «Умный ДК», который объединит современные технологии и удобство для посетителей. Кроме того, в округе обновили филиал «Дарование» домодедовской детской школы искусств. Учреждение получило новые музыкальные инструменты и оборудование для занятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.