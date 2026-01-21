В Домодедове завершают демонтаж в детском саду «Светлячок»

В Домодедове продолжается капитальный ремонт детского сада «Светлячок» на улице Чкалова, где подрядчик завершает демонтажные работы и приступил к отделке и ремонту фасада, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В микрорайоне Авиационный Домодедова на улице Чкалова, д. 6 продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения «Светлячок» Востряковского лицея №1. Подрядная организация завершает демонтажные работы и ведет отделочные и фасадные работы.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья». В здании 1972 года постройки площадью 1 088,2 кв. м планируется выполнить внутренние отделочные работы, обустроить входные группы, заменить инженерные коммуникации и сантехнику.

Также предусмотрена модернизация пищеблока, систем пожарной безопасности и видеонаблюдения, а также благоустройство прилегающей территории. В детский сад закупят новую мебель и оборудование.

Открытие обновленного дошкольного учреждения запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.