В Домодедове зафиксировали рекордный рост стоимости участка на торгах

С 27 октября по 7 ноября комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с Региональным центром торгов проведено более 190 аукционов по земельно-имущественным торгам. Высокая финальная цена и конкурентная борьба была зафиксирована на аукционе по аренде земельного участка для личного подсобного хозяйства в городском округе Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 13,65 соток для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Данный объект расположен в городском округе Домодедово, селе Лямцино. Стартовая цена начиналась от 721 469,38 руб. В аукционе приняло участие 2 претендента. В ходе торгов итоговая стоимость ежегодной арендной платы увеличилась почти в 6 раз и составила 4 184 522,18 руб./год.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. Сейчас на портале размещено более 2600 предложений земельных участков в Подмосковье, подходящих для строительства загородного дома. Здесь пользователям предоставляется возможность выбрать участки по расположению, площади, цене, формату приобретения: аренда или продажа, а также построить маршрут от понравившегося участка до ближайшей аптеки, магазина, салона красоты или кинотеатра.

Также в телеграмм-канале комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур. Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки.