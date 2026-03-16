В Домодедове за три года переселили более 200 жителей

Переселение из аварийного жилья продолжается в городском округе Домодедово. За последние три года новые квартиры получили более 200 человек, завершено расселение пяти домов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Домодедово полностью расселили пять домов, признанных аварийными в 2017–2022 годах. В остальных зданиях освобождено около 70% жилых помещений.

Глава Домодедова Евгения Хрусталева отметила, что параллельно в округе решают и другие жилищные вопросы.

«За последние пять лет 15 молодых семей получили выплаты на приобретение жилья в размере до 35% от его стоимости, а 85 детей-сирот обеспечены собственными квартирами. В планах на 2026 год — предоставить жилье еще 16 ребятам», — подчеркнула Хрусталева.

С 2021 года в округе введено почти 3 млн квадратных метров жилья — это многоквартирные дома и объекты индивидуального строительства. По вопросам расселения и улучшения жилищных условий жители могут обратиться в отдел учета и распределения жилой площади комитета по управлению имуществом администрации по адресу: Домодедово, пл. 30-летия Победы, д. 1, каб. 109. Приемный день — понедельник, телефоны: +7 (496) 792-41-21, +7 (496) 792-41-22.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.