В Домодедове продолжается капремонт детского сада «Белочка»

В детском саду «Белочка» городского округа Домодедово продолжается капитальный ремонт. Работы идут в усиленном режиме — на площадке трудятся 67 специалистов в две смены. Усиление состава уже дало результат: заметно выросли темпы, ряд ключевых этапов завершен, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На этой неделе завершено устройство всех инженерных коммуникаций в подвале. Электроснабжение по зданию выполнено на 80%, стены на этажах подготовлены под покраску, установлены все оконные блоки. Такие итоги были подведены в ходе еженедельной проверки хода работ.

Объект лично контролируют глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева, председатель Совета депутатов Леонид Ковалевский, сотрудники администрации, родители и коллектив учреждения.

В подвале завершено устройство всех инженерных коммуникаций. Электроснабжение по всему зданию проложено на 80%. Стены на этажах готовы под покраску.

Кроме того, продолжается монтаж каркаса пристроек, где разместятся будущие ясельные группы.

Строители делают все, чтобы малыши пошли в обновлённый детский сад в положенный срок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.

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