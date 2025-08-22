сегодня в 14:21

В Домодедове 1 сентября откроется школа для 550 человек

В мкр. Барыбино подмосковного Домодедово готовится к открытию новая школа на 550 мест. Школа построена в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Общая площадь нового здания составляет почти 10,5 тыс. кв. м. Трехэтажное здание школы разделено на две зоны: блок младших классов и основная школа. Начальная школа рассчитана на 200 учеников, основная школа — на 350 детей.

На территории школы создано спортивное ядро с футбольным полем, игровыми площадками, баскетбольной и волейбольной площадками, зонами для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

В блоке начальной школы будут оборудованы девять учебных кабинетов, многофункциональный спортивный зал. В блоке основной школы разместились 17 основных кабинетов, кабинеты естественно-научного цикла, мастерские, блок помещений спортивного зала, помещения актового зала на 200 мест, библиотечно-информационный центр, зона психолого-педагогической помощи и медицинские кабинеты, а также столовая, рассчитанная на 200 мест.

Педагогический коллектив школы полностью укомплектован, учебники доставлены и расставлены в книгохранилище на втором этаже.

Барыбинская школа будет работать в одну смену, что создает комфортные условия для обучения и развития детей.

Школа откроет свои двери для учеников 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.