В Доме культуры Климовска завершены демонтажные работы

сегодня в 18:27

В рамках региональной госпрограммы в мкр. Климовск подмосковного Подольска продолжается капитальный ремонт в Доме культуры имени 1 Мая. Строительная готовность здания — 37%. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

«Сейчас на объекте задействованы 25 рабочих. Ведутся фасадные и кровельные работы, монтаж перекрытия над концертным залом, штукатурка стен на 1, 2 и 3 этажах», — уточняется в сообщении.

Объект культуры построен в 1938 году. Это одно из старейших учреждений культуры в городском округе.

В обновленный ДК поставят новую мебель и оборудование. В ходе работ также будет выполнено техническое переоснащение и благоустройство прилегающей территории.

Общая площадь здания составляет 4,3 тыс. кв. метров.

Завершить работы и открыть Дом культуры планируется до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.