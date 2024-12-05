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В Доме культуры Богородского округа близятся к завершению ремонтные работы

В Доме культуры Богородского округа продолжается обновление зрительного зала. Второй этаж отремонтирован полностью. Выполнен монтаж систем отопления, водоснабжения. Обновлена кровля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядная организация ранее приступила к одному из завершающих этапов восстановления — ремонту зрительного зала.

В настоящее время работы продолжаются. Сейчас завершается процесс укладки полов и установки освещения.

После того, как ДК был передан в муниципальную собственность, сделано многое: установлена пожарная сигнализация, система видеонаблюдения. Произведена замена дверей, установлены и заменены оконные блоки; обновлена мебель.

Дом культуры является местом притяжения для жителей всех возрастов.

В летний период в ДК работают 8 кружков (в том числе, секция тяжелой атлетики, студия современного танца, школа карате, детская изостудия, хореографический коллектив, вокальная студия и другие). Занятия посещают около 200 детей, а также участники программы «Активное долголетие».

Все этапы воссоздания дома культуры лично контролировал и продолжает следить за ходом работ заместитель главы Богородского округа Сергей Петрович Пастухов.

В планах — завершить все работы к концу декабря и сделать местным жителям новогодний подарок, организовав праздничные мероприятия в восстановленном зале.

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