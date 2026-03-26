сегодня в 17:36

В Долгопрудном вынесли 60% сетей для корпуса школы № 7

Строители продолжают вынос инженерных коммуникаций на площадке нового корпуса школы № 7 на Лихачевском шоссе в Долгопрудном. Работы ведутся по госпрограмме Московской области, завершить строительство планируется в 2028 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На участке по адресу Лихачевское шоссе, д. 27, рядом с действующим зданием школы продолжается перенос инженерных сетей.

Вынос водопровода и канализации выполнен на 60%. Также прокладывается теплотрасса, работы по выносу газовых сетей завершены на 15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.