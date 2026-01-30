В Долгопрудном начался новый этап капремонта детсада «Звездочка»

В детском саду № 6 «Звездочка» на улице Пацаева в Долгопрудном завершили демонтаж и приступили к общестроительным работам в рамках госпрограммы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Долгопрудном продолжается капитальный ремонт детского сада № 6 «Звездочка» на улице Пацаева, д. 3а. Демонтажные работы завершены, подрядчик приступил к общестроительным работам.

Ремонт проводится по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует задачам нацпроекта «Семья». Сейчас на объекте работают 25 человек, площадь здания составляет 2 400 кв. м.

Строители уже начали устройство фундамента новой входной группы и монтаж внутренних перегородок. На следующей неделе планируется приступить к монтажу инженерных сетей. Работы идут по графику.

В рамках капремонта обновят не только здание, но и прилегающую территорию: в следующем году приведут в порядок дорожки, освещение, газоны и игровые площадки. Открытие обновленного детского сада запланировано на 2026 год.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.